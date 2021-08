Les infections multiples peuvent entraîner la mise en quarantaine d'une classe entière

Si un enfant dans une crèche, une école maternelle ou primaire est positif au Covid-19, ses autres camarades de classe ainsi que l'enseignant sont considérés comme des contacts à faibles risques. Cependant, en cas d'infections multiples au sein d'une classe, il pourrait être nécessaire de mettre l'entièreté de celle-ci en quarantaine. C'est ce que révèlent lundi soir les nouvelles directives de l'institut de santé publique Sciensano.

Certains changements ont été apportés pour le suivi des contacts dans l'enseignement ou la garde d'enfants. "Si un enfant dans une crèche, une école maternelle ou secondaire a le Covid-19, les autres enfants de la classe ainsi que l'enseignant sont considérés comme des contacts à faibles risques. Ces derniers ne doivent être testés que s'ils présentent des symptômes et ne doivent pas être mis en quarantaine. Ils peuvent donc poursuivre leur scolarité et leurs autres activités. Cependant, ils doivent éviter tout contact avec les personnes qui présentent un risque élevé de développer le Covid-19, comme les grands-parents", indique le rapport. En cas de plusieurs infections au sein de la classe, ou si le test d'un enseignant est positif, il peut être nécessaire de mettre toute la classe en quarantaine. "Dans ces cas, le centre psycho-médico-social (CLB, centrum voor leerlingenbegeleiding) a pour mission d'évaluer le risque", explique Ria Vandenreyt de l'agence flamande de santé "zorg en gezondheid". "Le centre évalue le risque d'infection de la personne positive et décide ensuite si la classe doit être mise en quarantaine ou non. Chaque contact à haut risque doit alors être testé". (Belga)