Météo - Nébulosité variable avant la rentrée

La nébulosité sera variable en ce lundi avec encore possibilité de quelques averses. Les maxima seront compris entre 11 à 16 degrés.

Une importante couverture de nuages bas recouvrira le pays avec localement un peu de bruine et parfois du brouillard en Ardenne. En cours de journée, le temps deviendra généralement sec sur l'ouest du pays avec des éclaircies. Dans les autres régions, la nébulosité deviendra variable avec quelques averses, surtout sur l'est. Les maxima varieront entre 16 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 20 ou 21 degrés en Flandre. Le vent sera modéré de nord, le long du littoral parfois assez fort avec des pointes de 50 km/ h. (Belga)