US Open - Carla Suarez Navarro fait ses adieux sous les applaudissements du public

Carla Suarez Navarro a joué son dernier match lundi à l'US Open, où elle reçu une ovation du public du Court 5. La joueuse espagnole de 32 ans a été battue 6-2, 6-4 par l'Américaine Danielle Collins (WTA 29) au 1er tour du simple dames de la dernière levée du Grand Chelem de la saison 2021.

Ancienne N.6 mondiale, Carla Suarez Navarro, aujourd'hui 335e au classement WTA, avait déclaré forfait pour l'US Open 2020, annonçant alors qu'elle souffrait d'un lymphome de Hodgkin qui a nécessité six mois de chimiothérapie. Alors qu'elle avait prévu de mettre un terme à sa carrière au terme de la saison 2020, Carla Suarez Navarro avait repris la compétition cette année à Roland-Garros, souhaitant disputer une dernière fois les tournois du Grand Chelem. " Pas question de dire au revoir depuis une chambre d'hôpital. Je veux terminer sur un court de tennis, raquette à la main", avait-elle déclaré dans un entretien à L'Equipe en juin dernier. Après avoir fait ses adieux à Roland-Garros et Wimbledon, Carla Suarez Navarro a pris part aux Jeux Olympiques de Tokyo, où elle a été éliminée au 2e tour par Karolina Pliskova. Associée à Garbine Mugurza en double, elle a aussi été éliminée au 2e tour des Jeux, après avoir sorti Elise Mertens et Alison Van Uytvanck au 1er tour. Professionnelle depuis 2003, Carla Suarez Navarro a remporté deux titres WTA en simple (Oreias 2014 et Doha 2016) et trois en double durant sa carrière. La native de Las Palmas a atteint la 6e place mondiale en 2016, elle qui a atteint les quarts de finale d'un Grand Chelem à sept reprises. (Belga)