Talibans au pouvoir en Afghanistan - Réunion des dirigeants talibans à Kandahar, en présence de leur chef suprême

Le conseil de direction des talibans s'est réuni pendant trois jours dans la province méridionale de Kandahar, a annoncé mardi sur Twitter le porte-parole du mouvement, Zabihullah Mujahid.La situation politique actuelle, la sécurité dans le pays et les questions sociales ont été discutées au cours de cette réunion, qui s'est tenue de samedi à lundi et qui était présidée par le chef suprême Haibatullah Akhundzada. Il n'y a aucune information sur le lieu exact de la réunion. "En outre, d'importantes consultations ont eu lieu sur la formation d'un nouveau gouvernement et d'un nouveau cabinet islamique dans le pays", a ajouté le porte-parole. "À la fin de la réunion, Akhundzada a donné des conseils approfondis aux membres du conseil de direction". Les talibans ont déclaré vouloir intégrer d'autres forces politiques dans le gouvernement à venir. Les observateurs s'attendent à ce que la nouvelle direction du pays soit présentée prochainement. (Belga)