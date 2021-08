Transfer Deadline Day - Anderlecht vend Sieben Dewaele à Ostende qui le prête directement à Nancy

Sieben Dewaele quitte Anderlecht pour s'engager à titre définitif avec Ostende où il a signé un contrat portant sur quatre saisons, ont annoncé les deux clubs mardi. Le club côtier a cependant prêté directement Dewaele à Nancy en D2 française.

Dewaele, 22 ans, a fait toute sa formation à Anderlecht où il a fait ses débuts professionnels en 2019. Lors de la saison 2019-2020, il avait joué 15 rencontres pour les Bruxellois. La saison dernière, il avait été prêté à Heerenveen en Eredivisie. Il n'avait joué que huit rencontres avec le club néerlandais. Le milieu défensif a signé un contrat de quatre ans avec Ostende qui le prête directement à Nancy. "Sieben est un jeune joueur belge avec beaucoup de potentiel", a précisé Gauthier Ganaye, le président ostendais. "Comme nous avons récemment acquis deux milieux de terrain, Amadé et Koziello, et que Nancy avait besoin de renforts à ce poste, il était opportun de le laisser jouer d'abord une saison à Nancy. La saison prochaine, il reviendra dans le championnat belge avec une année d'expérience en plus." (Belga)