Transfer Deadline Day - Courtrai attire le Ghanéen Jonah Osabutey et le Danois Viktor Torp

Courtrai a enregistré l'arrivée de deux nouvelles recrues avec les arrivées du Ghanéen Jonah Osabutey et du Danois Viktor Torp, ont annoncé les Kerels mardi.

Osabutey, 22 ans, débarque en provenance du Werder Brême qui l'avait prêté à Mouscron et à Oud-Heverlee Louvain. L'attaquant avait inscrit 5 buts pour les Hurlus lors de la saison 2019-2020 mais n'avait pas joué avec les Louvanistes la saison dernière à cause d'une blessure. Il a signé un contrat pour deux saisons. Torp, 22 ans, est lui prêté par Midtjylland. La saison dernière, le milieu offensif avait été prêté à Lyngby la saison dernière. Il avait inscrit 9 buts et distillé 3 assists en 33 matches avec le club danois. (Belga)