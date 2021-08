US Open - Elise Metens se qualifie pour le 2e tour en battant la Suédoise Rebecca Peterson

Elise Metens s'est qualifiée pour le 2e tour de l'US Open, 4e et dernier tournoi du Grand Chelem, lundi à New York. La numéro 1 belge, 16e mondiale et tête de série N.15 à Flushing Meadows, s'est imposée face à la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 59) en trois sets et 3h34 de jeu (3,6, 7-6, 7-6).

Elise Mertens, qui reste sur deux quarts de finale à Flushing Meadows en simple, affrontera au 2e tour soit la Grecque Valentini Grammatikopoulou (WTA 234) soit la Russe Anna Blinkova (WTA 84). Trois Belges sont engagées en simple dames à l'US Open. Alison Van Uytvanck (WTA 58) défiera l'Espagnole Paula Badosa (WTA 26/N.24) mardi. Repêchée des qualifications comme lucky loser à la suite du forfait de Jelena Ostapenko (WTA 30), Greet Minnen (WTA 104) entrera aussi en lice mardi face à l'Argentine Nadia Podoroska (WTA 37). Seul Belge engagé en simple messieurs, David Goffin (ATP 30/N.27) jouera son match du 1er tour également mardi, face à l'Américain Mackenzie McDonald (ATP 61). (Belga)