Championnat d'Europe d'équitation: La Belgique 6e du concours par équipes après la première journée

Les cavaliers belges occupent la 6e place du concours par équipes au championnat d'Europe de saut d'obstacles en équitation à l'issue de la première journée mercredi à Riesenbeck en Allemagne.

La Belgique, tenante du titre, et en bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo, même si le quatuor n'est pas le même, a totalisé 9.34 de pénalités à l'issue du premier passage de ses quatre cavaliers. Contrairement à l'épreuve olympique, le traditionnel abandon du moins bon résultat est cette fois de retour dans le règlement. Ainsi les 5.28 de pénalités de Nicola Philippaerts avec Katanga n'ont pas été comptabilisés. Sur ce barème C 1m50 (parcours de chasse), au temps et où chaque faute coûte des secondes, Jos Verlooy sur Varoune (2.22) a réussi le meilleur passage. Pieter Devos sur Jade a suivi avec 3.16 puis Olivier Philippaerts en selle sur Le Blue Diamond avec 3.96. C'est la Suède (3.59), championne olympique, qui mène le bal devant l'Allemagne (4.77) et la Suisse (5.47). En individuel, l'Allemand David Will (C Vler) est le seul à avoir réussi le sans faute. Suivent les Suédois Peder Fredricson (Catch Me Not S), vice-champion olympique, 2e (0.46) et Douglas Lindelöw (Casquo Blue), 3e (1.17). Jos Verlooy (Varoune) est 15e, Pieter Devos (Jade) 19e, Olivier Philippaerts (Le Blue Diamond) 24e, et Nicola Philippaerts (Katanga) 36e. La deuxième épreuve, un barème A 1m60 (1er tour), est prévue jeudi avec un 2e tour et la finale vendredi pour le concours par équipes. La finale individuelle est au programme dimanche. Jérome Guéry (Quel Homme de Hus), Grégory Wathelet (Nevados) et Pieter Devos (Claire Z) qui avait remplacé Niels Bruynseels (Delux van T&L) au dernier moment avaient pris la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo le mois dernier. Jérôme Guéry, qui figurait parmi les 5 sélectionnés par Peter Weinberg pour ce championnat d'Europe, avait finalement renoncé. "Après de longues réflexions, Jérôme Guéry et le propriétaire de l'étalon gris Grupo Prom Milton ont décidé que le cheval de 10 ans n'était actuellement pas encore au top de ses capacités pour assurer un championnat sur plusieurs jours, vu le peu de compétitions qu'il avait fait cette année sous la selle de Jérôme", avait communiqué la fédération belge d'équitation la semaine dernière. La première réserve à Risenbeck est Wilm Vermeir avec IQ van het Steentje. Pieter Devos (Claire Z), Jos Verlooy (Igor), Jérôme Guéry (Quel Homme de Hus) et Grégory Wathelet (MJT Nevados S) avaient été champions d'Europe à Rotterdam en 2019. (Belga)