Jusqu'à 28 degrés lundi prochain

Jeudi après-midi, le soleil sera de la partie, accompagné de quelques nuages cumuliformes. Les maxima se situeront entre 18 degrés en Hautes-Fagnes et 23 degrés dans le centre ainsi qu'en Lorraine belge. Le vent lui sera faible à modéré, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée.

Ce soir, le ciel sera dégagé sur l'ensemble des régions. Quelques bancs de nuages bas ou de brouillard pourront se former par endroits, en cours de nuit. Les minima seront généralement compris entre 9 et 13 degrés, sauf dans les vallées ardennaises où les températures pourraient chuter sous les 5 degrés. La fin de la semaine s'annonce assez ensoleillée avec tout au plus quelques cumulus inoffensifs. Les maxima tourneront autour des 25 degrés dans le centre. Lundi prochain, l'IRM prévoit un temps estival avec des maxima jusqu'à 28 degrés. (Belga)