Un foyer de grippe aviaire hautement pathogène confirmé chez un marchand d'oiseaux à Menin

Un foyer de grippe aviaire de type H5N8 hautement pathogène a été confirmé chez un détenteur particulier à Menin, dans la province de Flandre occidentale, annonce jeudi l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca).Autour du foyer, deux zones ont été mises en place: une de protection de 3 km et une de surveillance de 10 km. Des mesures spécifiques sont d'application dans chaque zone. "Le virus tel qu'il circule actuellement, et ces dernières années, n'est pas transmissible aux humains. Le consommateur n'encourt également aucun risque. La viande et les oeufs de poules peuvent être consommés en toute sécurité", tient toutefois à rassurer l'Afsca. (Belga)