GP des Pays-Bas: Lewis Hamilton le plus rapide de la première séance d'essais libres

Lewis Hamilton (Mercedes) a signé le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1, 13e manche du championnat du monde, vendredi à Zandvoort.

Le Britannique, septuple champion du monde, a bouclé les 4,259 km du circuit avec un chrono de 1:11.500. À domicile et poussé par son public, Max Verstappen (Red Bull) a dû se satisfaire de la 2e place à 97 millièmes de secondes d'Hamilton. Carlos Sainz (Ferrari) a signé le 3e temps à 101 millièmes du Britannique. La séance a été interrompue au bout de 20 minutes par un drapeau rouge. Sebastian Vettel (Aston Martin) a vu de la fumée sortir de sa voiture et a été contraint de s'arrêter pour utiliser lui-même un extincteur. Le pilote allemand a ensuite rejoint les stands à pied, étant obligé de laisser sa monoplace sur le circuit. Les pilotes ont ensuite pu reprendre la route alors qu'il ne restait plus que 5 minutes au chrono de la séance. La journée de vendredi se termine par la deuxième séance d'essais libres prévue à 15h00. Samedi, la journée débutera par la troisième et dernière séance d'essais libres à 12h00 avant les qualifications qui débuteront à 15h00. Le départ du Grand Prix des Pays-Bas sera donné dimanche à 15h00. (Belga)