La RTBF et RTL lancent une plateforme pour aider les victimes des inondations

La RTBF et RTL ont décidé d'unir leurs forces et ont été rejointes par plusieurs médias francophones (Nostalgie, L'Avenir et Sudinfo.be), pour créer une plateforme commune de soutien des victimes des inondations survenues en juillet dernier, indique vendredi un communiqué commun.

"Ensemblesolidaires.be" est accessible dès vendredi, et constitue un outil simple destiné à répondre à deux objectifs: centraliser l'échange de biens et de service entre les victimes des inondations et toute personne souhaitant apporter son aide, ainsi que regrouper les informations pratiques et les renseignements utiles dont les sinistrés ont besoin. "De nombreuses victimes des inondations doivent continuer à faire face à une réelle souffrance. Des citoyens et organismes se mobilisent depuis les premiers jours pour les aider et il faut poursuivre ce travail de solidarité. À travers cette plateforme, nourrie par un engagement commun des différents médias francophones, nous espérons pouvoir aider le plus de personnes possible.", explique ainsi Julien Brassine, porte-parole du projet pour RTL, cité dans le communiqué. La plateforme sera également enrichie d'articles provenant des différentes rédactions intégrées au projet, qui reprendront les avancées sur le terrain et les nouvelles aides disponibles, "pour que le chemin de la reconstruction soit également jalonné d'espoir", commente Nicolas-Xavier Ladouce, porte-parole du projet à la RTBF. La plateforme est accessible via le lien www.ensemblesolidaires.be. Le site, sobre, se divise en trois rubriques : "découvrir les annonces", "questions pratiques" et "actualités". Sur les 164 pages publiées vendredi, quasi 4.000 propositions de biens à offrir ou d'aide à domicile peuvent déjà être recensées. Un outil de recherche est intégré pour toute personne qui aurait besoin de quelque chose en particulier puisse le trouver plus facilement. (Belga)