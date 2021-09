Un des "Beatles" de l'Etat islamique plaide coupable devant la justice américaine

L'un des membres de la bande de ravisseurs du groupe Etat islamique (EI) baptisée les "Beatles" a plaidé coupable jeudi de complicité dans les enlèvements et les meurtres d'otages occidentaux, dont quatre Américains, devant un tribunal fédéral aux Etats-Unis.Alexanda Kotey, ancien ressortissant britannique âgé de 37 ans, plaidait jusqu'ici non-coupable devant le tribunal d'Alexandria, près de Washington, aux côtés d'El Shafee el-Sheikh, 33 ans, un autre des quatre membres du groupe de kidnappeurs de l'EI. Ils sont notamment accusés d'être impliqués dans les meurtres des journalistes américains James Foley et Steven Sotloff, tués en 2014, et celui des travailleurs humanitaires Peter Kassig et Kayla Mueller. Alexanda Kotey a répondu "oui" au juge TS Ellis qui lui avait demandé: "Plaidez-vous coupable librement et volontairement parce que vous êtes en fait coupable de ces accusations ?". En reconnaissant sa culpabilité, il a renoncé à son droit à un procès et encourt plusieurs peines de prison à vie sans droit à une libération anticipée. Il a aussi passé un accord avec le gouvernement pour fournir toutes les informations en sa possession sur ses actes en Syrie. L'accusé, né à Londres, s'est exprimé en anglais. Les familles des quatre victimes américaines étaient présentes dans la salle d'audience. Le représentant de l'accusation, Dennis Fitzpatrick, a indiqué qu'elles étaient d'accord avec ce changement de stratégie de défense. Alexanda Kotey et El Shafee el-Sheikh ont été extradés aux Etats-Unis depuis l'Irak en octobre 2020 pour comparaître devant la justice américaine. Ils avaient été capturés en janvier 2018 par les forces syriennes kurdes, puis remis à l'armée américaine en Irak. Londres, qui ne voulait pas les juger sur son territoire, les a déchus de leur nationalité britannique. Leur extradition aux Etats-Unis n'a été rendue possible qu'après que les autorités américaines eurent assuré à Londres qu'elles ne requerraient pas de condamnation à mort dans cette affaire. Alexanda Kotey et El Shafee el-Sheikh appartenaient à la cellule surnommée les "Beatles" par leurs otages, en raison de leur accent britannique. Les deux hommes ont grandi au Royaume-Uni, où ils se sont radicalisés avant de rallier l'EI en Syrie en 2012. Ils sont accusés de l'enlèvement d'otages américains, européens, japonais et syriens de 2012 à 2015, et d'avoir torturé et tué leurs victimes, notamment par décapitation. Les vidéos des assassinats, diffusées par l'EI à des fins de propagande, avaient choqué le monde entier. (Belga)