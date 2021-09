Gala Pascal Montulet à Amay - Onzième victoire en onze combats pour Quentin Gomes

Deux combats élites (et huit combats amateurs) étaient à l'affiche de la réunion de boxe de vendredi soir au Hall Omnisport Robert Collignon d'Amay. La commune avait autorisé la présence de 400 spectateurs à cette soirée dédiée à l'ancien boxeur de l'Amay Boxing Club et actuel arbitre et professeur Pascal Montulet.Champion francophone des welters (entre 63,503 et 66,678 kg), l'Amaytois Quentin Gomes, 22 ans, managé par Mirco Giuliani et coaché par Guido Zorzetto, affrontait en six rounds le Croate Luka Leskovic, 29 ans, certes experimenté et même coriace, mais qui n'a pas pour autant échappé à une 35e défaite, aux points (3 x 60-52), comme 31 des 34 autres, en 43 combats (6 victoires et 2 nuls). Il a été envoyé au tapis à la 5e reprise, mais s'est relevé. Il s'agit de la 11e victoire de Gomes, toujours invaincu. Leskovic avait notamment déjà été battu par Jessy Petit-Jean, en février 2018 à Saint-Trond, Antoine Vanackère, en mars 2019 à Roosdaal, et... Pascal Montulet, en juin 2019 à Amay. Gomes remontera sur le ring le 30 octobre à Herstal, en marge du championnat d'Europe EBU des super-plume (entre 57,152 et 58,967 kg) Faroukh Kourbanov - Samir Ziani. Son adversaire doit encore être désigné. La jeune Hervienne Adeline Polys, 20 ans, effectuait pour sa part ses grands débuts pros face à la Française Fanny Gruzelle, qui s'était inclinée contre Calliope Slagmulder le 3 avril dernier à Visé. Son premier combat s'est soldé par un match nul (38-38, 39-37, 38-38). (Belga)