US Open - Elise Mertens se qualifie pour le quatrième tour en l'emportant face à Ons Jabeur

Elise Mertens s'est hissée au quatrième tour de l'US Open grâce à sa victoire vendredi à New York sur la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 21), 27 ans.

Elise Mertens, 25 ans et 16e joueuse mondiale, s'est imposée en deux sets, 6-3, 7-5, au terme de 88 minutes de jeu. La numéro 1 belge a notamment gagné six balles de break sur huit, contre trois sur six pour son adversaire. Elle a également commis beaucoup moins de fautes directes (11 contre 32) et réussi trois aces de plus que sa concurrente (5 contre 2). Elise Mertens se hisse ainsi au quatrième tour de ce 4e rendez-vous du Grand Chelem de l'année où elle se mesurera à l'Américaine Danielle Collins ou la Biélorusse Aryna Sabalenka, qui s'affronteront à partir de 3h35 heure belge. (Belga)