BSFF: Grand Prix de la compétition internationale attribué à la Syrienne Rand Abou Fakher

"So we live" de la réalisatrice syrienne Rand Abou Fakher, installée à Bruxelles depuis 2015, a décroché dimanche soir le Grand Prix de la compétition internationale du 24e Brussels Short Film Festival (BSFF), organisé du 28 août au 5 septembre. Le Grand Prix de la compétition nationale est lui revenu à Valéry Carnoy, pour "Titan". Les deux films belges obtiennent ainsi leur ticket pour la course aux Oscars, le BSFF faisant partie des festivals qualifiant pour cette prestigieuse réunion du monde cinématographique depuis 2018.Parmi les autres lauréats, on retrouve également Xavier Seron qui remporte le Prix du Public National avec "Sprötch". Cette année, pour la première fois, le BSFF accueillait également un jury citoyen. Les 12 jurés, tous habitants de Schaerbeek et Molenbeek, ont visionné les films de la compétition nationale et récompensé "Beau Monde" d'Hans Vannetelbosch. Les films en compétition concouraient pour 20 prix d'un total de 38.750 euros. Au total, 346 films ont été programmés durant cette 24e édition du BSFF, reporté pour la deuxième fois loin de ses dates printanières habituelles en raison du covid: 98 films en compétition internationale, 46 en compétition nationale, 57 films étudiants en compétition Next Generation et 145 films présentés en hors compétition. La 25e édition du BSFF est prévue du 20 au 30 avril 2022. (Belga)