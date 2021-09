Croky Cup - Le RFC Liège éliminé par Westerlo au 5e tour de la Coupe

Le RFC Liège (Nationale 1) a été sorti au cinquième tour de la Coupe de Belgique 1-3 dimanche à Rocourt par Westerlo (D1B).Les Liégeois ont eu beau afficher leur bonne volonté, ils n'ont pu éviter la suprématie de Westerlo, qui a eu plusieurs possibilités d'ouvrir la marque. Par contre, les Sang & Marine n'ont pas manqué l'occasion de passer au commandement grâce à Damien Mouchamps (23e, 1-0). Cela n'a pas empêché les Campinois de reprendre le dessus par Kyan Vaesen (37e, 1-1) et Tuur Dierckx sur penalty (44e, 1-2). La seconde période a été disputée avec Kevin Debaty, qui a gardé les Liégeois dans le match grâce à deux saves. Le gardien de Westerlo Koen Van Langendonck s'est également montré très attentif avant que Dierckx ne mette fin à la rencontre (90e, 1-3). Samedi, le RWDM et le Lierse, deux équipes de D1B, se sont qualifiés au détriment de Visé et de Rupel Boom, deux clubs de Nationale 1. Par contre, Waasland-Beveren (D1B) a été sorti par Dender (Nationale 1). Sont déjà qualifiés: Belisia Bilzen, les Francs Borains, Knokke, Onhaye, AA La Louvière, Saint-Eloois et Tirlemont. (Belga)