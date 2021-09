Diables Rouges - Roberto Martinez aligne Vertonghen, Tielemans, Castagne et Vanaken au coup d'envoi

Par rapport au match en Estonie jeudi, Roberto Martinez a opéré trois changements pour le match contre la Tchéquie pour les qualifications pour le Mondial 2022 dimanche à Bruxelles.

Laissé au repos en Estonie, Jan Vertonghen prend la place de Dedryck Boyata. Youri Tielemans fait son retour dans le onze de base à la place de Leandro Trossard. Hans Vanaken évoluera lui un cran plus haut, en soutien de Romelu Lukaku. Timothy Castagne retrouve lui sa place sur le flanc droit en lieu et place d'Alexis Saelemaekers Martinez reste fidèle à son 3-4-3 avec Thibaut Courtois dans les buts derrière une défense à trois avec de gauche à droite: Jan Vertonghen, Jason Denayer et Toby Alderweireld. Timothy Castagne, à droite, et Yannick Carrasco, à gauche, seront chargés d'arpenter les flancs tandis qu'Axel Witsel et Youri Tielemans devront contrôler l'entrejeu. En attaque, Eden Hazard et Hans Vanaken évolueront en soutien de Romelu Lukaku qui fête sa 100e cap dimanche. Côté tchèque, Jaroslav Silhavy a aussi opéré trois changements avec les titularisations de Filip Kasa, Jakub Pesek et Matej Vydra à la place de Jakub Jankto, Alex Kral et Martin Dolezal. Les compositions: Belgique: Courtois; Vertonghen, Denayer, Alderweireld; Carrasco, Witsel, Tielemans, Castagne; Hazard (cap.), Vanaken, Lukaku. Tchéquie: Vaclik; Mateju, Kalas, Kasa, Coufal; Holes, Soucek (cap.) Barak; Hlozek, Pesek, Vydra. (Belga)