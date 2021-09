Herlings s'offre la première manche en MXGP au GP de Turquie, les Belges hors du top 10

Jeffrey Herlings (KTM) a remporté la première des deux manches du Grand Prix de Turquie de motocross, 8e épreuve du championnat du monde en MXGP, dimanche à Afyonkarahisar.

Le Néerlandais a devancé l'Espagnol Jorge Prado (KTM) et le Letton Pauls Jonass (Gas-Gas). Le Français Romain Febvre (Kawasaki), 2e au Mondial, et 4e de cette première manche. Il grappille de petites unités sur le Slovène Tim Gajser (Honda), leader au classement et champion du monde en titre, 6e derrière l'Italien Antonio Cairoli (KTM), 5e. Côté belge, il faut aller à la 14e place pour y trouver Brent van Doninck (Yamaha). Jeremy Van Horebeek (Beta) est lui juste derrière, 15e. Kevin Strijbos (Yamaha) a du s'arrêter lui à cinq tours de la fin. Il est classé 25e. En MX2, la première manche est revenue au Français Tom Vialle (KTM). Jago Geerts (Yamaha) a du se contenter de la 9e place. Les deuxièmes manches tant en MXGP qu'en MX2 sont prévues dans l'après-midi. Afyonkarahisar accueille deux Grands Prix de suite avec le GP d'Afyon prévu dimanche prochain. (Belga)