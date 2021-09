Nationaux d'aviron bateaux courts - Ward Lemmelijn et Eveline Peleman dominent les courses en skiff

Sans les rameurs espoirs engagés à l'Euro U23 et les olympiens Tim Brys et Niels Van Zandweghe, le premier volet des championnats de Belgique d'aviron pour bateaux courts s'est tenu dimanche au Watersportbaan de Blaarmeersen, à Gand.

Reportés de fin avril au mois de septembre en raison de la crise sanitaire, ces championnats, scindés sur deux dates, se sont appuyés sur le Trophée des Flandres organisé par le club du Sport de Gand pour les 11 premiers titres. En skiff, Ward Lemmelijn a décroché son 1er sacre de champion de Belgique. En finale A, le sociétaire de Schulensmeer a devancé de 8 secondes le Gantois Ruben Claeys (KRSG) et de 15 secondes le Liégeois Gaston Mercier (RCAE). Chez les dames, bien qu'elle soit retraitée à l'international, Eveline Peleman (KRSG) n'a connu aucune difficulté pour devancer sa seule adversaire et ajouter un titre à sa collection. Chez les juniors, les titres en skiff sont revenus au Gantois Aaron Andries, médaillé d'argent des derniers Mondiaux U18 chez les garçons, et à la Bruxelloise Eloïse Joris (UNB) chez les jeunes filles. Sur les onze titres mis en jeu, 3 sont revenus au club du Sport de Gand (KRSG), 2 à la Gentse Roei- en Sportvereniging (GRS) , 2 à Ostende (KRNSO) , 1 à Schulensmeer, 1 au Club de Gand (KRCG), 1 à l'Union Nautique de Bruxelles (UNB) et 1 à l'Union Nautique de Liège (SRUNL). Huit autres seront décernés samedi prochain sur le même bassin lors des traditionnelles régates du Club de Gand. (Belga)