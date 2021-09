Qualifications Mondial 2022 - L'Angleterre continue son sans-faute contre Andorre

En battant Andorre 4-0 à Wembley dimanche, l'Angleterre est le leader du Groupe I des qualifications pour le Mondial 2022 avec le maximum de points (15). En écartant la Hongrie 1-0 grâce à un but de Armando Broja (88e), l'Albanie (9 points, 2e) passe devant la Pologne (7 points, 3e, 4 matches). La Hongrie (7 points, 4e) devance Andorre (3 points, 5e) et Saint-Marin, qui a collectionné quatre défaites.

Gareth Southgate a effectué un gros turnover: aucun joueur titulaire jeudi en Hongrie (0-4) n'a débuté le duel face à Andorre. Ces 90 minutes étaient importantes pour Jesse Lingard, qui a ouvert la marque d'une frappe croisée du gauche sur un centre de Bukayo Saka (18e, 1-0). Le scénario attaque-défense a continué jusqu'au repos mais les Three Lions n'ont plus trompé Josep Gomes. Peu en vue jusque-là, Patrick Bamford a loupé son entrée après la pause: sur une mauvaise sortie de Gomes, l'attaquant de Leeds a envoyé sa demi-volée dans les airs '(47e). Avec un seul tir cadré en 11 tentatives, le secteur offensif anglais n'était pas à la hauteur. Southgate a alors effectué trois changements (62e) et cela a porté ses fruits puisque Mason Mount, monté pour Jude Bellingham, a été à la base du penalty transformé par Harry Kane, qui avait remplacé Bamford (72e, 2-0). Lingard a alors signé un doublé (78e, 3-0) avant de distiller une passe décisive à Saka (85e, 4-0). Mercredi, l'Angleterre affrontera la Pologne, à Varsovie. Dans le Groupe C, la Bulgarie a dominé la Lituanie 1-0 avec un but de Ivaylo Chochev (82e, 1-0). Au classement, les Bulgares se hissent en troisième position (5 points) derrière l'Italie (10 points en quatre matches) et la Suisse, qui a gagné ses deux premiers duels. Ces deux équipes s'affrontent à 20h45 à Bâle. A Reikjavik, il y a eu du suspense dans le Groupe J entre l'Islande et la Macédoine du Nord (2-2). Darko Velkovski (12e, 0-1) et Ezgjan Alioskidans (54e, 0-2) ont donné l'avance aux visiteurs mais Brynjar Ingi Bjarnason (78e, 1-2) et Andri Gudjohnsen (84e,2-2) ont arraché le partage pour les Islandais (4e points, 5e). La Macédoine (8 points) est troisième derrière l'Arménie (10 points), qui se rend ce soir en Allemagne (9 points, 2e) La Roumanie (6 points, 4e) accueille le Liechtenstein, qui a encaissé quatre défaites. (Belga)