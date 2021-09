Tour d'Espagne - Primoz Roglic remporte son troisième Tour d'Espagne

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté le Tour d'Espagne pour la 3e fois d'affilée dimanche à Saint-Jacques de Compostelle. Le Slovène a remporté la 21e et dernière étape, un contre-la-montre individuel de 33,8 km entre Padron et Saint-Jacques de Compostelle. C'est son 4e succès sur cette Vuelta 2021

Roglic, sacré champion olympique du contre-la-montre le mois dernier à Tokyo, l'a emporté en 44:02.65, avec 13 secondes d'avance sur le Danois Magnus Cort Nielsen (EF Education - Nippo) et 51 secondes sur le Néerlandais Thymen Arensman (DSM). Au classement final, Roglic s'impose avec 4:42 d'avance sur l'Espagnol Enric Mas (Movistar) et 7:39 sur l'Australien Jack Haig (Bahrain-Victorious). Le Britannique Adam Yates (INEOS Grenadiers), 4e à 9:06, et le Suisse Gino Mader (Bahrain-Victorious), 5e à 11:33, complètent le top 5 du 76e Tour d'Espagne. Mader remporte aussi le classement du meilleur jeune, tandis que le Néerlandais Fabio Jakobsen (Deceuninck-QuickStep) repart avec le maillot vert du classement par points, un an après sa terrible chute au Tour de Pologne. L'Australien Michael Storer (DSM) remporte le classement du meilleur grimpeur. Bahrain-Victorious termine à la 1e place du classement par équipes. Primoz Roglic, 31 ans, s'est adjugé le Tour d'Espagne pour la 3e année de suite, une performance que seuls le Suisse Tony Rominger, vainqueur de la Vuelta en 1992, 1993 et 1994, et l'Espagnol Roberto Heras avaient jusqu'à présent réalisée. Roberto Heras détient par ailleurs le record de victoires au Tour d'Espagne avec quatre victoires, acquises en 2000, 2003, 2004 et 2005. L'Espagnol Alberto Contador est lui aussi triple vainqueur de la Vuelta, qu'il a remportée en 2008, 2012 et 2014. Un seul Belge a inscrit son nom à plusieurs reprises au palmarès du Tour d'Espagne: Gustaaf Deloor, vainqueur des deux premières éditions en 1935 et 1936. Eddy Merckx n'a remporté qu'un Tour d'Espagne, en 1973. Le 77e Tour d'Espagne s'élancera d'Utrecht, aux Pays-Bas, en 2022. (Belga)