Championnat d'Europe de volley - Troisième défaite en quatre matches pour les Red Dragons, battus par la Pologne

La Belgique, 22e nation mondiale, s'est inclinée trois sets à zéro (25-18, 26-24, 25-16) face à la Pologne (FIVB 2) pour son quatrième et avant-dernier match du groupe A du championnat d'Europe de volley lundi à la Tauron Arena de Cracovie, en Pologne.

Face à une équipe polonaise entraînée par Vital Heynen, la Belgique entrait bien dans son match et restait dans le sillage de la Pologne qui montait en puissance au fil des minutes pour remporter le premier set 25-18. Dans le deuxième set, les Red Dragons faisaient plus que jeu égal avec les champions du monde et héritaient même d'une balle de set à 24-23, sans la convertir. La Pologne faisait alors parler son expérience pour remporter trois points de suite et le gain du deuxième set (26-24). La Pologne dominait ensuite le troisième set, remporté 25-16, pour infliger une troisième défaite en quatre rencontres à la Belgique. Samedi, les Red Dragons avaient décroché leur première victoire dans le tournoi en s'imposant 3-0 contre la Grèce (FIVB 41). Les joueurs de Fernando Munoz avaient débuté leur tournoi par deux défaites contre la Serbie, 9e nation mondiale et tenante du titre, (3-1) et le Portugal, 40e nation mondiale (3-2). Dans l'autre match du jour, la Serbie a pris la mesure du Portugal avec une victoire trois sets à un (25-15, 25-21, 22-25, 25-17). Au classement, la Belgique reste quatrième avec 4 points avant son dernier match mardi à 20h30 contre l'Ukraine, 3e avec 4 unités. La phase de groupe de l'Euro 2021 se dispute dans quatre pays différents avec le groupe A en Pologne (Cracovie), le groupe B en République tchèque (Ostrava), le groupe C en Finlande (Tampere) et le groupe D en Estonie (Tallinn). Les quatre premiers de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale. Les groupes A et C se croisent (1er contre 4e et 2e contre 3e) en huitièmes et en quarts à Gdansk en Pologne. Les poules B et D se croisent à Ostrava. Le dernier carré est prévu les 18 et 19 septembre à Katowice, en Pologne. La Belgique, qui dispute son sixième Euro de rang, avait été éliminée en huitièmes de finale en 2019, battue 3-2 par l'Ukraine. En 2017, les Red Dragons ont perdu, contre la Serbie, le match pour la médaille de bronze. (Belga)