Le CPAS de Bruxelles ouvre un point de vaccination sans rendez-vous

Le CPAS de la Ville de Bruxelles ouvre, à partir du lundi jusqu'au 17 septembre, un point de vaccination en collaboration avec la Région Bruxelloise, dans le cadre du redéploiement de sa stratégie de vaccination, annonce lundi le CPAS. Les vaccinations se feront sans rendez-vous préalable.

Les candidats au vaccin peuvent se rendre du 6 au 17 septembre et de 9 à 16h00 au centre situé rue Haute 296b à Bruxelles. Il s'agit d'un vaccin unidose. "Un point de vaccination avait déjà ouvert ses portes en juin dernier au CHU Saint-Pierre, à la suite d'une collaboration avec la Cocom et le CPAS de la Ville. Au vu des derniers chiffres concernant la vaccination dans la capitale, nos équipes ont identifié les actions que nous pouvons mettre en oeuvre pour aller au plus près de nos publics, souvent éloignés des institutions, avec le souci de faciliter les démarches. Nous sommes également en train d'évaluer les possibilités d'ouvrir d'autres locaux de vaccination dans d'autres quartiers de la ville de Bruxelles, à Laeken et à Neder-Over-Hembeek", explique Khalid Zian, président du CPAS de la Ville de Bruxelles. (Belga)