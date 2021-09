US Open - Pierre-Yves Bailly se qualifie pour le deuxième tour

Pierre-Yves Bailly s'est hissé au deuxième tour du tableau juniors garçons de l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, lundi à New York. Le jeune Belge de 17 ans, 31e mondial, s'est imposé en trois sets 6-4, 6-7 (2), 6-4 en 2h16 contre l'Américain Jack Anthrop (ITF 35).Au deuxième tour, Bailly affrontera le Péruvien Gonzalo Bueno, 16e mondial et tête de série N.12. Bueno était exempté du premier tour grâce à son statut de tête de série. (Belga)