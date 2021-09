Genk Green Logistics accueille un troisième locataire sur l'ancien site de Ford

Genk Green Logistics a attiré un autre locataire sur l'ancien site limbourgeois de Ford. Cette société immobilière réglementée institutionnelle a en effet conclu avec Neovia Logistics, un acteur de la logistique comptant plus de 100 agences dans le monde, un contrat de location à long terme d'un entrepôt de 10.000 m2, qui doit encore y être construit.Les travaux devraient être achevés au premier trimestre 2022. Avec l'arrivée de Neovia Logistics, une première unité du bloc Transit sera également construite. Sur l'ancien site Ford, trois blocs seront réalisés, qui font référence aux modèles qui y ont été produits dans le passé. Sur la zone B de ce site, un complexe logistique et semi-industriel d'une superficie totale de 250.000 m² sera construit. Il s'agit du troisième locataire à s'installer sur le site limbourgeois. Au début de l'année, Genk Green Logistics avait déjà attiré Eddie Stobart Logistics et P&O Ferrymasters. (Belga)