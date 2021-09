Maroc: ouverture des bureaux de vote pour les élections générales

Les Marocains ont commencé à voter mercredi matin pour des élections générales qui devraient déterminer l'avenir du parti islamiste PJD, au pouvoir depuis une décennie.

Les bureaux de vote ont ouvert à 08H00 locales (07H00 GMT) et fermeront à 19H00 (18H00 GMT). Les premières estimations sont attendues dans la soirée. Dans ce pays de 36 millions d'habitants, les quelque 18 millions d'électeurs éliront --pour la première fois-- les 395 députés de la Chambre des représentants et plus de 31.000 élus communaux et régionaux. Le chef du gouvernement sera issu du parti arrivé en tête du scrutin législatif. Il est nommé par le roi Mohammed VI et chargé de former son exécutif pour un mandat de cinq ans. En 2011, dans le sillage du Printemps arabe, le Maroc a adopté une nouvelle Constitution accordant de larges prérogatives au Parlement et au gouvernement. Mais les décisions et les grandes orientations des secteurs stratégiques restent l'apanage du monarque. (Belga)