Namur: des journées portes ouvertes au Delta du 24 au 26 septembre

Le Delta, espace culturel provincial de Namur, ouvrira ses portes du 24 au 26 septembre pour lancer sa nouvelle saison intitulée "Effusions", ont annoncé mercredi ses responsables.

Le vendredi soir aura lieu le vernissage d'une exposition de Jos Knaepen et du bal cinématographique "Movieland". Les festivités se poursuivront le samedi avec un cortège carnavalesque de Best Cantate, une fanfare funk et un atelier percussions. Les expositions et l'atelier "Figurines d'émotions" seront également accessibles gratuitement. Enfin, six concerts sont programmés de 18h30 à minuit : des percussions avec Akropercu et Paradoxant, puis Johnny et Charly Ciccio, du punk-rock avec La Jungle, et enfin du groove avec Arp Frique&Family en prélude de DJ Bibi Seck (Covid Safe Ticket requis). Le dimanche sera consacré à des activités variées pour toutes et tous. Il y aura des spectacles et animations pour les enfants (maquillage, initiations rock, ateliers arts plastiques et musicaux...), Un apéro musical est également prévu sur la terrasse du bâtiment. Escape game, visites guidées avec la Compagnie Buissonnière et autres concerts complètent le programme. La suite de la saison sera marquée par des concerts de Boogie Beasts, Girls in Hawaï, Saule, Jacques Stotzem, Félix Radu ou encore Guillermo Guiz. En outre, le Delta annonce des expositions en musique et des moments forts tels que la quinzaine Culture ou Ars Musica, mais aussi des bals, le festival Franc Parler ou encore des spectacles de cirque à l'occasion de l'exposition The Circus we are. La programmation complète est consultable sur www.delta.be. (Belga)