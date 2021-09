Près de 80 combattants tués dans des affrontements à Marib

Près de 80 combattants rebelles et progouvernementaux ont été tués dans de récents affrontements dans la province de Marib, dernier bastion du pouvoir dans le nord du Yémen, ont indiqué à l'AFP mercredi des sources militaires loyalistes."Soixante rebelles Houthis ont été tués --la plupart dans des frappes aériennes menées ces dernières 24 heures-- tandis que 18 soldats loyalistes ont été tués et des dizaines d'autres blessés lors d'affrontements au cours des dernières 48 heures", a déclaré un responsable militaire loyaliste. D'autres sources progouvernementales ont confirmé ces chiffres. Les Houthis ne rapportent de leur côté que très rarement les victimes dans leurs rangs. Les combats entre les forces progouvernementales, appuyées par une coalition militaire menée par l'Arabie saoudite, et les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, se sont intensifiés ces derniers jours dans la province de Marib, selon ce responsable qui s'exprimait sous couvert d'anonymat. Les combats étaient concentrés dans le nord et l'ouest de la province, a ajouté cette source précisant que la coalition avait intensifié ses frappes aériennes. Les rebelles ont quant à eux rapporté au moins 30 frappes de la coalition sur la province de Marib. "Hier soir, les Houthis ont lancé une offensive militaire qui a duré jusqu'à l'aube mercredi", a déclaré le responsable loyaliste, ajoutant que les forces progouvernementales avaient contré cette attaque malgré une avancée mineure des rebelles sur le front nord. Depuis leur prise de la capitale Sanaa en 2014, les rebelles ont arraché lors des combats une majeure partie du nord du pays au gouvernement. Marib constitue le dernier bastion loyaliste dans le nord du pays. En février, les rebelles ont lancé une offensive acharnée pour s'emparer de cette région riche en pétrole. La guerre au Yémen a engendré la pire catastrophe humanitaire au monde selon l'ONU, avec des dizaines de milliers de morts d'après des ONG et une population au bord de la famine. (Belga)