Qualifications Mondial 2022 - Le pays de Galles a calé face à l'Estonie

L'autre match du Groupe E, celui des Belges, a vu le Pays de Galles être tenu en échec par l'Estonie à Cardiff (0-0) Du coup, les Gallois restent troisièmes avec 7 points tout comme la Tchéquie, qui compte un match de plus (5). Ces deux équipes comptent 9 points de retard sur les Diables Rouges.Au repos dans le groupe, la Tchéquie a partagé l'enjeu en match amical contre l'Ukraine (1-1). La Biélorussie et 4e avec 3 points et l'Estonie reste dernière malgré son premier point pris dans cette compétition. (Belga)