US Open - Hanne Vandewinkel se qualifie pour les quarts de finale en double

Hanne Vandewinkel, avec Alexandra Eala, s'est qualifiée pour les quarts de finale du double juniors filles de l'US Open, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem, mercredi à New York. La paire belgo-philipinne, tête de série N.6, s'est imposée 6-3, 3-6, 10/6 contre la Grècque Michaela Laki et la Slovaque Radka Zelnickova.Vandewinkel et Eale étaient exemptées du premier tour grâce à leur statut de tête de série. En quarts de finale, elles affronteront les Américaines Madison Seig et Elizabeth Coleman ou la paire tête de série N.4 composée de la Croate Petra Marcinko et la Hongroise Natalia Szabanin. En simple, Vandewinkel, 17 ans, avait été éliminée au premier tour après s'être inclinée en deux sets 6-0, 6-3 en 1h02 contre la Canadienne Anabelle Xu (ITF 68). (Belga)