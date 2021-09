Euro de cyclisme: La Suissesse Marlen Reusser s'impose et met fin à l'hégémonie néerlandaise, Van De Vel 9e

Marlen Reusser s'est montrée la plus rapide au terme des 22,4 kilomètres du contre-la-montre élites dames des Championnats d'Europe de cyclisme, jeudi à Trente en Italie. C'est la première fois depuis 2016 et les débuts de l'épreuve que le titre continental échappe aux Pays-Bas.La Suissesse a largement dominé l'épreuve chronométrée. Dans un temps de 27:12.95, affichant une moyenne de 49,38 km/h, elle a devancé la quadruple lauréate (2016, 2017, 2018, 2019) néerlandaise Ellen Van Dijk, qui a signé un temps de 27:32.26. L'Allemande Lisa Brennauer a complété le podium dans un chrono de 28:15.22, à 1:02.27 de Reusser. C'est le premier titre européen pour Reusser, 29 ans, deuxième de l'exercice aux Jeux Olympiques de Tokyo derrière la Néerlandaise Annemiel van Vleuten, absente jeudi. Deux Belges étaient engagées avec Sara Van De Vel et Ann-Sophie Duyck. La première a terminé à la 9e place grâce à un temps de 29:25.99 (+2:13). Duyck, médaillée d'argent en 2017, a dû se contenter de la 13e position, à 2:30 de la lauréate. Les messieurs entreront en piste avec le chrono U23. La Belgique y sera représentée par Arno Claeys et Lennert Van Eetvelt. Enfin, l'épreuve individuelle messieurs, avec Remco Evenepoel et Rune Herregodts, débutera sur le coup de 16h. (Belga)