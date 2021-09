Euro de cyclisme: L'Italienne Guazzini remporte le chrono U23, Shari Bossuyt 7e et Julie De Wilde 9e

L'Italienne Vittoria Guazzini s'est montrée la plus rapide au terme des 22,4 kilomètres du contre-la-montre U23 dames des Championnats d'Europe de cyclisme, jeudi à Trente en Italie.

Grâce à un temps de 29:02.08, soit 46,29 km/h de moyenne, elle a largement devancé l'Allemande Hanna Ludwig (29:40.97), championne d'Europe espoirs en 2019 et 2020, et sa compatriote Elena Pirrone (29:47.92). La Polonaise Marta Jaskulska (29:53.07) et la Suédoise Wilma Olausson (29:56.26) complètent le top-5. Guazzini, 20 ans, est une spécialiste de la piste. Elle est notamment championne d'Europe de course à l'américaine et a terminé 6e de la poursuite par équipes aux Jeux Olympiques de Tokyo. Deux Belges étaient engagées avec Shari Bossuyt et Julie De Wilde. La première a pris la 7e place en 30:00.35, à 58.27 de Guazzini, la seconde a terminé 9e en 30:16.46 (+1:14.38). Le contre-la-montre élites dames, avec Ann-Sophie Duyck et Sara Van De Vel, aura ensuite lieu à 10h45. Les messieurs entreront en piste avec le chrono U23. La Belgique y sera représentée par Arno Claeys et Lennert Van Eetvelt. Enfin, l'épreuve individuelle messieurs, avec Remco Evenepoel et Rune Herregodts, débutera sur le coup de 16h. (Belga)