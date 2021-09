La fréquentation en hausse en août au Brussels Airport mais encore loin de la normale

Au mois d'août, 1.469.406 passagers ont voyagé via Brussels Airport, ce qui représente une nette hausse par rapport au mois d'août 2020 (à peine 570.000 passagers) mais reste très en-deça d'un mois d'août "normal". En août 2019, plus de 2,6 millions de voyageurs avaient en effet été comptabilisés à l'aéroport.

Sur l'ensemble des mois de juillet et août, ce sont 2,7 millions de passagers que Brussels Airport a vu passer. "Nous n'avons pas encore atteint les 5,3 millions de passagers enregistrés lors de l'été 2019, mais la confiance dans les voyages est en train de revenir, et il a été démontré une fois de plus cet été qu'il est possible de voyager en toute sécurité, et ce, grâce à la vaccination et/ou aux tests", souligne Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport Company, cité dans un communiqué. En août, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, le Maroc, la Turquie, le Portugal, la France, l'Allemagne, les États-Unis et la Suisse furent les destinations les plus populaires. La Grèce (89% des chiffres de 2019) et le Maroc (133% des chiffres de 2019) "continuent de bien performer", selon Brussels Airport. Par ailleurs, la croissance des volumes de fret s'est poursuivie en août (+35% par rapport à 2020). La croissance du fret aérien (+34%) s'observe dans les trois segments, à savoir le full cargo (+40%), les services express (+17%), "mais aussi le transport de fret à bord de vols passagers (+76%) qui continue à se rétablir grâce à l'augmentation du nombre de vols passagers, même si ces volumes restent toujours 33 % en dessous des volumes d'août?2019", souligne encore l'aéroport. (Belga)