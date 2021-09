La part de marché de la Flandre dans le commerce mondial atteint un petit 2%

La part de marché de la Région flamande dans le commerce mondial s'élevait en 2020 à 1,95%. Il s'agit de la part des exportations flamandes dans le total des importations de tous les pays du monde, rapporte jeudi Statistiek Vlaanderen.A l'instar de la part belge, la part de marché flamande n'a cessé de reculer entre 2002 et 2012, passant de 2,8 à 2,0%. Elle est ensuite restée stable dans les années 2013-2018. Et en 2019, elle est passée pour la première fois sous 2%. La part de marché de la Belgique dans le commerce mondial s'élève pour sa part à 2,4% et celle de l'Allemagne à 8,3%. (Belga)