Le footballeur Boateng condamné à 1,8 million d'euros d'amende pour violence conjugale

Un tribunal de Munich a condamné jeudi soir le défenseur de l'Olympique lyonnais Jérôme Boateng, star du football allemand, à 1,8 million d'euros d'amende pour des violences envers son ex-compagne et mère de ses deux enfants.

Les magistrats l'ont reconnu coupable de coups et blessures après une journée d'audience et lui ont infligé une amende correspondant à trente fois 30.000 euros, soit au total 1,8 million d'euros, ont constaté sur place les journalistes. L'ancien défenseur international allemand et du Bayern Munich encourait une peine maximale de cinq ans de prison pour ces faits survenus pendant des vacances dans les Caraïbes en juillet 2018. (Belga)