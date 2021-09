Les policiers louviérois pris pour cible dans une intervention

Les policiers de La Louvière sont intervenus le 4 septembre pour maîtriser des troubles provoqués par une bagarre entre plusieurs personnes à la rue de Belle-Vue, non loin du centre de La Louvière. Les faits se sont déroulés à proximité de deux débits de boissons bien connus de l'entité, a indiqué la police de La Louvière dans un communiqué.A l'arrivée des policiers, une personne s'est rebellée et a fait l'objet d'une privation de liberté. "Plusieurs individus ont alors pris pour cible des policiers qui ont essuyé des jets d'objets dont des contenants en verre", a indiqué la police louviéroise. Trois policiers ont été blessés, deux d'entre eux ont subi quatre jours d'incapacité de travail, un troisième cinq jours. Un véhicule de service a également été dégradé. "Nous ne tolérons pas que les policiers soient la cible d'objets destinés à les blesser. Une enquête est en cours afin d'identifier les auteurs", a indiqué la police de La Louvière, rappelant par ailleurs "que la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique, en dehors des terrasses et des lieux autorisés, constitue une infraction au règlement communal de police et est punissable d'une amende administrative de 350 euros maximum". (Belga)