Une fin de semaine placée sous le signe de l'instabilité et des orages

Des averses parfois fortes et orageuses accompagnées de grêle par endroits transiteront jeudi après-midi sur notre pays depuis la France. Les maxima afficheront des valeurs comprises entre 22 et 27 degrés sous un vent généralement faible à modéré de sud-sud-ouest. Sous un orage, des rafales jusque 50 km/ h voire localement un peu plus sont attendues, indique l'Institut royal météorlogique dans ses prévisions à la mi-journée.

Jeudi soir et la nuit suivante, des averses potentiellement orageuses seront encore possibles mais en cours de nuit le temps deviendra plus calme avec des éclaircies qui s'élargiront. Le risque d'une averse locale demeurera toutefois. Les minima oscilleront entre 12 degrés en Hautes-Fagnes et 18 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré de secteur sud. Vendredi, la nébulosité sera généralement abondante avec quelques averses locales mais sur la plupart des régions, le temps devrait être temporairement généralement sec. En cours de journée toutefois, des averses localement intenses et orageuses se déclencheront sur une grande partie du pays. Les maxima oscilleront entre 18 degrés en Hautes-Fagnes et 24 degrés dans le centre. Le vent sera d'abord faible à modéré, puis modéré, de sud-sud-ouest. Samedi, le temps sera généralement nuageux avec parfois quelques éclaircies. Les maxima seront compris entre 18 et 21 degrés sous un vent modéré d'ouest à sud-ouest. Dimanche, la nébulosité sera variable à abondante mais le temps restera sec sur la plupart des régions avec des maxima compris entre 18 et 22 degrés et un vent faible d'ouest. (Belga)