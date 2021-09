Challenge Tour Golf - Alan De Bondt passe le cut au German Challenge

Avec un 2e tour terminé en 69 coups, Alan De Bondt est parvenu à se qualifier pour la phase finale du German Challenge (Challenge Tour/200.000 euros) qui a lieu sur le golf de Wittelsbacher dans la ville allemande de Neuburg an der Donau.L'Anversois de 25 ans, 36e après un premier jour clôturé en 71 coups, a réussi 4 birdies pendant son 2e tour et concédé deux fautes. Son score total de 140 lui a permis de gagner 12 places et grimper au 24e rang. De Bondt compte 7 coups de plus que le leader tchèque Ondrej Lieser. Le tournoi s'est terminé pour Yente Van Doren, 138e après un 1er tour en 74 coups mais un 2e en 78. Le Finlande de 22 ans, Matias Honkala, a réussi à inscrire un hole-in-one sur le 11e trou, un par 3 de 206 mètres. (Belga)