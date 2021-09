GP d'Italie: Lewis Hamilton le plus rapide lors de la première séance d'essais libres

Lewis Hamilton (Mercedes) a dominé la première séance des essais libres du GP d'Italie, vendredi sur le tracé de Monza, long de 5.793 kilomètres et théâtre de la 14e manche du championnat du monde de Formule 1. Le Britannique, dans un temps de 1:20.926, a devancé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull/1:21.378) et son équipier finlandais Valtteri Bottas (1:21.451).

Le top 5 est complété par le Canadien Lance Stroll (1:21.676) et le Français Pierre Gasly (1:21.719), vainqueur surprise d'une édition 2020 complètement folle. C'est l'unique séance d'essais libres avant les qualifications qui se tiendront dès vendredi soir (18h). En effet, pour la deuxième fois de l'histoire, des qualifications sprint se tiendront samedi après-midi sur le tracé italien. Le vainqueur de cette course, longue de 100 kilomètres, partira en pole position dimanche et gagnera trois points au classement. Verstappen, qui s'est imposé à domicile à Zandvoort dimanche, a pris les commandes du championnat avec 224,5 points. Il devance de trois petites longueurs le septuple champion du monde Hamilton (221,5). (Belga)