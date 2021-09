Les nuages viennent assombrir le week-end

Des nuages variables et abondants envahiront la Belgique vendredi après-midi, laissant échapper des averses localement intenses et orageuses, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). De la grêle pourrait tomber sur la plupart des régions, surtout celles situées à l'est.

Le thermomètre ne dépassera pas 18°C dans les Hautes Fagnes et grimpera jusqu'à 24°C en plaine. Un vent faible à modéré soufflera de secteur sud-sud-ouest. Des averses potentiellement orageuses pourront encore s'abattre en soirée, avant que l'atmosphère ne se calme pendant la nuit. L'Ardenne et la Côte resteront toutefois sous la menace d'une averse. La visibilité pourra en outre être réduite en Ardenne en raison de nuages bas. Les minima oscilleront entre 9 et 16°C. Le week-end démarrera samedi sous des nuages abondants. Quelques gouttes pourraient encore tomber. L'après-midi sera plus sèche mais toujours nuageuse. Les températures seront comprises entre 16 et 22°C. Le programme de dimanche ne s'annonce guère plus réjouissant, avec une nébulosité qui augmentera au fil des heures. De la pluie pourrait s'inviter, surtout en Flandre. Les températures resteront similaires, avec 18 à 22°C prévus. Le vent se renforcera quelque peu à la mer. Le soleil reviendra lundi et le mercure repartira à la hausse mardi. (Belga)