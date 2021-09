Présidence du COIB - Le nouveau président Saive connait les membres de son conseil d'administration

Outre le nouveau président, Jean-Michel Saive, les quinze membres du conseil d'administration du Comité olympique et interfédéral belge (COIB) ont été élus lors de l'assemblée générale du COIB, vendredi, à l'Auditorium du Passage 44 à Bruxelles.Elu avec 77 voix contre 37 pour sa rivale Heidi Rakels, Saive présidera le conseil d'administration. Son mandat court jusqu'en 2025. Sept membres ont été élus dans le groupe linguistique francophone. Il s'agit de Jean-Pierre Delchef (Basketball Belgium), Dominique Gavage (Ligue royale belge d'athlétisme?), Jean-François Hannosset (U.R.B. de handball), Yves Henet (A.R.B. de hockey), Pascal Mertens (F.R.B. de canoë), Dominique Monami (Comité paralympique belge) et Sylvie Ronsse (F.R.B. de gymnastique). Les sept membres du groupe linguistique néerlandophone sont Christophe Delecluse (L.R.B d'athlétisme), Gijs Kooken (F.R.B de tennis), Sven Serré (F.R.B. de badminton), Gwenda Stevens (F.R.B. d'aviron), Patrick Van Campenhout (F.R. de wushu), Tom Van Damme (R.L. vélocipédique B.) et Peter Van den Bossche (Royal Belgian Sailing Federation). Didier Bonnu (F.R.B. de ski) a été élu pour le groupe linguistique germanophone. Au début de l'assemblée générale, Kim Gevaert, 43 ans, a reçu l'Ordre du Mérite du COIB, une récompense attribuée à une personne qui a apporté "une contribution exceptionnelle au mouvement olympique en Belgique." C'est la neuvième fois que l'Ordre du Mérite est attribué. Gevaert avait pris la deuxième place du relais 4x100m aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Cette médaille d'argent est devenue une médaille d'or huit ans plus tard après la disqualification de la Russie pour dopage. Gevaert a aussi décroché le titre européen sur 100m et 200m et pris le bronze aux Mondiaux sur 4x100m. Elle compte aussi trois titres de championne d'Europe indoor et deux médailles aux Mondiaux sur 60m. Elle détient encore les records de Belgique sur 60m indoor, le 100m et le 200m. (Belga)