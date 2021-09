US Open - Pierre-Yves Bailly éliminé en quart de finale

Pierre-Yves Bailly a bousculé le Chinois Juncheng Shang, tête de série N.1, en quart de finale du tableau juniors garçons de l'US Open, jeudi - vendredi en Belgique - à New York, mais le Belge a fini par s'incliner (3-6, 6-3, 6-2).Le Belge s'est montré plus adroit dans le premier set, réussissant à déjouer le jeu du Chinois (3-6). Dans le second set, la tête de série N.1 du tournoi a retrouvé son jeu pour prendre le dessus sur le Belge de 17 ans (6-3). Dans la dernière manche, Shang a pris le dessus sur notre compatriote (6-2) pour entériner sa qualification pour les demi-finales au terme de 2h03 de match. Au tour suivant, Shang affrontera donc vendredi le Français Sascha Gueymard Wayenburg, tombeur du Bulgare Petr Nesterov en quart de finale (6-0, 4-6, 4-6). L'autre demi-finale, vendredi également, se jouera entre l'Espagnol Daniel Rincon et le Suisse Jérôme Kym. (Belga)