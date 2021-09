Thibaut Courtois, Eden Hazard et le Real Madrid de retour au Bernabeu

Le Real Madrid, Thibaut Courtois et Eden Hazard vont retrouver dimanche soir le stade Santiago-Bernabeu et leur public pour la première fois depuis 18 mois à l'occasion de la réception du Celta Vigo (21h) lors de la 4e journée du championnat espagnol de football.

C'est un petit événement pour le Real. En effet, depuis mars 2020, la pandémie de Covid-19 a forcé les Madrilènes à quitter leur écrin pour se replier sur le petit stade Alfredo Di Stéfano de leur centre d'entraînement à Valdebebas pour y disputer toutes leurs rencontres à domicile, à huis clos. Une manière aussi de mettre un coup d'accélérateur sur les travaux de rénovation du Bernabeu, qui devaient initialement se dérouler en même temps que le calendrier normal, sans empiéter sur les matches. Dimanche, les grues et les camions ne seront pas très loin de la pelouse, fraîchement réinstallée pour le retour des hommes de Carlo Ancelotti. Et le public pourra à nouveau retrouver son équipe au stade, avec une nouvelle jauge limite de 60% de la capacité d'accueil. La presse évoque 25.000 à 30.000 supporters attendus. Ce duel contre le Celta sera précédé d'un hommage à Lorenzo Sanz, président du club madrilène de 1995 à 2000, décédé le 21 mars 2020. Sous sa présidence, le Real a remporté, entre autres, deux Ligues des Champions et une Liga. (Belga)