US Open - Hanne Vandewinkel battue aux portes de la finale du double juniores

Hanne Vandewinkel, avec la Philippine Alexandra Eala, a manqué de peu la finale du double juniors filles de l'US Open, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem. Vendredi à New York, la paire belgo-philipinne, tête de série N.6, s'est inclinée en demi-finales sur le score de 5-7, 6-2, 10/7 devant les Américaines Reese Brantmeier et Elvina Kalieva, têtes de série N.8, après 69 minutes de jeu.C'était le second match de la journée pour Vandewinkel et Eala, qui ont d'abord dû batailler pour écarter un autre duo américain, composé de Madison Seig et Elizabeth Coleman, s'imposant 6-1, 6-7 (4), 10/7. En simple, Vandewinkel, 17 ans, a été éliminée au premier tour après s'être inclinée en deux sets 6-0, 6-3 en 1h02 contre la Canadienne Anabelle Xu (ITF 68). (Belga)