1B Pro League - Le Lierse s'impose largement contre le RWDM

Le Lierse a empoché les trois points lors de la venue du RWDM grâce à une victoire 4-1, dimanche lors de la 4e journée de 1B Pro League, la deuxième division belge de football.La messe était dite à la mi-temps après les buts de Hakim Abdallah (21e), Stallone Limbombe (25e) et Brent Laes (39e). Les Lierrois ont ajouté une quatrième réalisation, signée Kenneth Schuermans (54e) avant que les Molenbeekois ne sauvent l'honneur via Nicolas Rommens (65e). Au classement, le Lierse compte 7 points et grimpe provisoirement à la 2e place, à une longueur du leader Deinze, avant le dernier match de la journée qui opposera Waasland-Beveren à Westerlo (20h). Le RWDM, battu pour la première fois, est 5e avec 5 points. (Belga)