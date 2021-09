1B Pro League - Westerlo gagne à Waasland-Beveren et reste en tête

Westerlo s'est imposé 0-2 à Waasland-Beveren, dimanche, en clôture de la quatrième journée de la 1B Pro League, restant ainsi en tête du championnat.

Tuur Dierckx (21e) et Jan Bernat (45e) ont marqué les buts de Westerlo. Kevin Hoggas a loupé le penalty qui aurait pu relancer le suspense (88e). Au classement, Westerlo mène la danse avec 10 points, deux de plus que Deinze. Waasland-Bevren occupe la quatrième position avec 6 unités, derrière le Lierse (7). Viennent ensuite, dans l'ordre, le RWDM (5), Lommel (4), Virton (4) et Mouscron, toujours bloqué à 0. (Belga)