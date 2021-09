Elections en Allemagne - Le candidat Scholz (SPD) remporte un nouveau débat électoral télévisé

Le candidat à la chancellerie allemande pour le parti social démocrate (SPD) Olaf Scholz a encore remporté dimanche soir le second débat électoral télévisé en vue du scrutin du 26 septembre, selon les auditeurs. Les téléspectateurs allemands lui ont attribué la plus haute note et jugé qu'il était le candidat le plus digne de confiance.

Armin Laschet, le candidat du parti chrétien démocrate (CDU) de la chancelière sortante Angela Merkel, a été perçu comme un peu moins fiable par les spectateurs qui ont suivi le débat sur la chaîne ARD. En début de débat, il a principalement tenté d'attaquer son rival. La suite a toutefois été davantage concentrée sur son programme électoral. L'écologiste Annalena Baerbock a aussi été perçue meilleure que M. Laschet. M. Scholz était déjà sorti gagnant la semaine passée d'un débat entre les trois principaux candidats. Il menait déjà les sondages, mais la semaine passée il a creusé l'écart face à M. Laschet. Le candidat peut compter sur le soutien de 26 % des électeurs, contre 20% pour M. Laschet et 15% pour Mme Baerbock. Les candidats Baerbock et Scholz ont déjà fait savoir qu'ils étaient en faveur d'une coalition entre leurs deux partis. Lors du débat, "Das Triell", M. Laschet a principalement visé M. Scholz, ce qui a permis à Mme Baerbock de débattre plus sereinement, ce qui lui a aussi valu d'être perçue comme plus sympathique par le public. M. Laschet a été jugé le mois sympathique des trois candidats. (Belga)