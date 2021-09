Les Belges à l'étranger - Jason Denayer buteur contre Matz Sels lors de la victoire de Lyon sur Strasbourg

Jason Denayer a marqué le deuxième but lors de la victoire 3-1 de Lyon sur Strasbourg, où Matz Sels défendait les buts, dimanche, en clôture de la 5e journée du championnat de France de football.

Après un but rapide de Moussa Dembélé (8e), Denayer a trompé Sels de la tête sur un corner joué en deux temps par Houssem Aouar et Xherdan Shaqiri (65e). Pour sa première titularisation de l'année en championnat après deux montées au jeu, le Diable Rouge débloque ainsi son compteur. Lucas Paqueta (87e) a marqué le troisième but lyonnais. Habib Diallo, sur penalty, a réduit l'écart pour Lyon dans les derniers instants de la partie (90e+7). Lyon (8 points) remonte en sixième position, à 7 points du leader, le Paris Saint-Germain. Strasbourg occupe la 16e position avec 4 unités. (Belga)