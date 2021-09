Les Belges à l'étranger - Vitesse, avec Openda, mate la colonie belge de Waalwijk

Avec Lois Openda pendant 73 minutes, Vitesse Arnhem est allé décrocher son deuxième succès de la saison à Waalwijk (1-2) dans le cadre de la 4e journée du championnat des Pays-Bas. Danilho Doekhi (8, 0-1) et Yann Gboho (53e, 1-2) ont inscrit les buts du club d'Arnhem et Said Bakari (27e, 1-1) a temporairement égalisé pour les visités. .

La colonie belge de Waalwijk a démarré sur le banc. Lennerd Daneels est monté au jeu (71e) alors que Shawn Audewoye, Sebbe Augustijns, Thierry Lutonda, Dario Van den Buys et Jens Teuckens, le gardien réserve, ne l'ont pas quitté. Au classement, Vitesse est 9e avec 6 points tout comme Feyenoord (7e) et Cambuur (8e). Waalwijk recule en 12 position (4 points). Cyril Ngonge (68e, 1-1) a inscrit le but de l'égalisation de Groningue face à Heerenveen (1-1). Les Frisons, qui avaient ouvert la marque par Tibor Halilovic (19e, 0-1), sont 4e avec 7 points et Groningue occupe la 10e position (5 points). Michaël Heylen a suivi du banc la victoire 3-1 du Sparta Rotterdam face au Fortuna Sittard. Les Rotterdamois ont pris les devants grâce à Bryan Smeets (21e, 1-0) et Lennart Thy (29e, 2-0). Mats Seuntjes a relancé le suspense (49e, 2-1), mais Emanuel Emegha (73e, 3-1) a donné la victoire aux visités. Le Sparta (13e) compte 4 points tout comme Sittard (11e), qui a tablé sur Mickaël Tirpan pendant 71 minutes. Réduit à dix suite à l'exclusion de Jorn Brondeel (15e), Willem II est allé prendre un point à Nimègue (0-0). Chez les vainqueurs, l'autre Belge, Elton Kabangu, est resté sur le banc alors que Jonathan Okita a joué tour le match avec le NEC. Au classement, Willem II et Nimègue sont respectovement 5e et 6e avec 7 points. (Belga)